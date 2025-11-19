「鬼無里（きなさ）まり」名義でシャンソン歌手として活動する、元女優で花創作家の志穂美悦子（70）が19日、都内で開催された「日本シャンソンコンクール2025」で、2年連続優秀賞に輝いた。昨年6月にシャンソン歌手としてデビュー。昨年初挑戦した「日本シャンソンコンクール」ではパルチザンとして刑に処された23人を描いた「赤いポスター」を勇ましく歌い優秀賞を手にした。今年はフランスのシャンソン歌手、エディット・ピ