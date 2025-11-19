練習を終え、撮影に応じる鍵山優真＝ヘルシンキ（共同）【ヘルシンキ共同】フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ最終第6戦、フィンランディア杯（21日開幕）に出場する日本勢が19日、開催地のヘルシンキで練習し、男子でエースの鍵山優真は「すごく燃えている。合計300点は出さないといけない」と決意を語った。第4戦を制し、ミラノ・コルティナ冬季五輪の代表選考で重要なGPファイナル（12月・名古屋）進出へ優位な