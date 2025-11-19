オーストリアの画家・クリムトが描いた絵が、現代美術史上最高額で落札されました。【映像】クリムトの絵（オークションの様子も）18日、ニューヨークのサザビーズで行われたオークションに、グスタフ・クリムトが1910年代に制作した「エリザベート・レーデラーの肖像」が出品されました。クリムトのパトロンの娘を描いたもので、約20分間の競りの末、2億3640万ドル、日本円で約367億円で落札されました。これはサザビーズの