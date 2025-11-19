12月7日に告示される伊東市長選挙に11月19日、前職の田久保真紀氏が立候補を表明しました。田久保氏は、道半ばである伊東のまち再生を果たしていきたいと決意を語りました。 【写真を見る】伊東市長選に立候補を表明した前職・田久保真紀氏 ＜田久保真紀氏＞ 「メンタルの強さと市民の皆さんの先頭に立って、私自ら戦う市長として決断をし、戦ってまいります」 19日、伊東市長選に立候補を表明したのは、前伊東市長の田久保