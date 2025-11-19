11月19日、静岡県長泉町で紙を使った作品を競い合う「紙わざ大賞」の審査会が開かれ、創造性にあふれる今年の大賞作品が決まりました。 【写真を見る】紙を使った作品を競い合う「紙わざ大賞」の様子 ピンと伸びた1株のエノキや、今にも動き出しそうな躍動感のあるアオサギなど、事前審査を通過した176の作品がトップの座を競います。 作品には必ず紙を使わなければいけませんが、あとは平面、立体問わず自由に作ることができま