私はアキ（33）。今まで私はいい嫁キャンペーンをしていたような気がします。「都合がいいように扱われているな」と気が付きながらそこには目をつぶり、義母や義妹・カンナさんに言われるがまま便利に使われてきました。しかし義母が孫差別をするのなら話は別です。いい嫁キャンペーンは終わり。旦那のサトシは、義母が謝りたいと言っていると言いますが、今更そんな必要はありません。それに、いい嫁キャンペーンを終わらせた私を