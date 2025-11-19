ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、11月19日（水）から2026年1月4日（日）までの期間限定で、クリスマス・イベント「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」を開催。昨年フィナーレを迎えた、冬の風物詩であった高さ30m超えの巨大なツリーなしで迎える初めてのクリスマスとなる。今年の目玉は、心温まる新クリスマス・ナイト・ショーと初開催のフード・フェスティバル。担当者のインタビューとともに、今年のユニバーサル・スタ