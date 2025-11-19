ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、11月19日（水）から2026年1月4日（日）までの期間限定で、クリスマス・イベント「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」を開催。昨年フィナーレを迎えた、冬の風物詩であった高さ30m超えの巨大なツリーなしで迎える初めてのクリスマスとなる。今年の目玉は、心温まる新クリスマス・ナイト・ショーと初開催のフード・フェスティバル。担当者のインタビューとともに、今年のユニバーサル・スタ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「L」で誤解生む デザイン変更へ
- 2. 自宅に先輩の妻「状況がエロい」
- 3. 廃墟に1億円 少年20人超が関与か
- 4. 篠塚大輝の「ギャグ」告知を削除
- 5. NHK 紅白出場発表のaespaに言及
- 6. 大分大規模火災「これは現実か」
- 7. あちこちオードリー突然お蔵入り
- 8. にしおかすみこ 母の死去を報告
- 9. 女逮捕 6つの市区から不正受給か
- 10. ショーで暴力騒動「台無し」
- 11. 横浜市営地下鉄、ホーム上の時刻表を撤去→QRコードに SNSで批判続出も...市への苦情は「2週間で2件」
- 12. 経済対策で子供１人に２万円給付へ…自民・小林政調会長「子育て応援手当という形で盛り込む」
- 13. ポケットに両手 中国が異例報道
- 14. 3歳児死亡 守りきれなくてごめん
- 15. 千秋 声優業を本格化へ 木村昴ら所属の大手声優事務所と業務提携を発表「しっかりやっていきたい」
- 16. 中国「いかなる企ても断固粉砕」
- 17. 「おいしそうに見えて」自称無職の51歳男…盗んだのは“プリン” 当時の所持金は79円 札幌市
- 18. 日本の映画2本が公開延期に 中国
- 19. 神奈川で唯一のモフモフのかわいさ 横浜の動物園にマヌルネコが仲間入り
- 20. NTT、頭の中で「思い浮かべたこと」をAIでテキスト化する技術
- 1. 「L」で誤解生む デザイン変更へ
- 2. 廃墟に1億円 少年20人超が関与か
- 3. 大分大規模火災「これは現実か」
- 4. 女逮捕 6つの市区から不正受給か
- 5. ショーで暴力騒動「台無し」
- 6. 横浜市営地下鉄、ホーム上の時刻表を撤去→QRコードに SNSで批判続出も...市への苦情は「2週間で2件」
- 7. ポケットに両手 中国が異例報道
- 8. 3歳児死亡 守りきれなくてごめん
- 9. 「おいしそうに見えて」自称無職の51歳男…盗んだのは“プリン” 当時の所持金は79円 札幌市
- 10. 中国「いかなる企ても断固粉砕」
- 1. 経済対策で子供１人に２万円給付へ…自民・小林政調会長「子育て応援手当という形で盛り込む」
- 2. 焼肉のタレかけご飯 SNS上で賛否
- 3. 赤坂刺傷 犯人と実は面識あった?
- 4. アンパンマンショー 男性2人喧嘩
- 5. 庭で大量発生 絶対に放置するな
- 6. 水道橋博士 「再出馬」の可能性
- 7. 加湿器 ついやってしまうNG行為
- 8. クマ&高市内閣へ なぜか戦々恐々
- 9. 東京都で生活保護率9割の街 実態
- 10. 高市氏 非核三原則の見直し検討
- 1. 日本の映画2本が公開延期に 中国
- 2. マレーシアで日本人3人を拘束
- 3. 国連総会 日中が非難の応酬も
- 4. 中国「撤回拒否なら厳しい措置」
- 5. aespaの紅白初出場に批判拡大
- 6. 英安保担当相「中国に警戒を」
- 7. トランプ氏、女性記者に「ブタ、静かに」 エプスタイン元被告めぐる質問さえぎる
- 8. 日中空中戦 台湾与党も祭り参戦
- 9. Bitcoin高値から一転 溶け続ける
- 10. 「日本の存立危機事態」と批判
- 1. 「一番不幸な年齢」47.2歳か
- 2. サイバー攻撃されたアスクル、数万品目の商品出荷を手作業で…能力は１〜２割ほどに落ち込み
- 3. 任天堂とソニーが「静かな革命」
- 4. 蘭、中国系半導体の管理停止
- 5. 偏差値70が超える生徒の勉強方法
- 6. 羽田直結もなぜガラガラ? 舞台裏
- 7. 5大商社の稼ぎ方 利益率最下位は
- 8. 後悔しないマイホームの選び方
- 9. マック導入 ストローいらずフタ
- 10. 人口800人超の町に初のコンビニ
- 11. クマ撃退装置「ウルフ」に注目
- 12. 森永乳業「ピノ 濃厚ティラミス」コンビニにて数量限定で発売/ 北海道産マスカルポーネチーズを使用
- 13. セレンジュノネットワークとリボン・コミュニケーションズが連携して 10,000kmにおよぶJUNO日米間海底ケーブルで20Tbps超の伝送に成功
- 14. 集中型メカニカルエクストラクトベンチレーション（MEV）ユニットの世界市場調査レポート:成長、収益、メーカー収入、販売、市場動向2025~2031年
- 15. 老舗そば店「みすゞ庵」閉店へ
- 16. リアル…ドラマに「さす九」描写
- 17. 熊本製粉 業務用米粉シリーズに銀賞 Pentawards2025で快挙
- 18. 『月刊エレクトーン2025年12月号』 2025年11月19日発売
- 19. NY円、156円台前半
- 20. ｢新人作家は皆無だけれど｣けなされた本人も笑ってしまう政治マンガの知られざる世界
- 1. NTT、頭の中で「思い浮かべたこと」をAIでテキスト化する技術
- 2. セール登場予定 Apple製品まとめ
- 3. CloudFlareで大規模障害 混乱も
- 4. スマホ新法 課金の価格低下も?
- 5. Amazonセール 日用品が49%OFFに
- 6. 8.8インチの「Xiaomi Pad Mini」が過去最安、構成抜群だから見て
- 7. 3万人のファンの声を集めて開発されたセブン-イレブンのSIMフリースマホ『エヴァンゲリオン スマートフォン』発売前レビュー
- 8. 5秒で心身ともに癒される温もりを。『FIVEHOMEスマート瞬間蒸しタオルマシン』
- 9. Amazonでボトル飲料が最大46%OFF
- 10. AIツール専門解説者が指南！AIベンチマーク総ナメ! Googleの「Gemini 3 Pro」の概要・無料で使う方法・活用事例！
- 11. 火星には風速40m超の突風が吹き荒れてるらしい…
- 12. デジタル革命が進展中、アフリカの新しいビジネスの姿
- 13. ポケGO 3人＋3匹で撮る集合写真
- 14. パナソニック、キッチンに置きやすくなったスリムな食洗機 - タンク式もラインナップ
- 15. 28%オフ 理想的スマホホルダー
- 16. インド人に耳垢（みみあか）をほじくり出してもらおう！
- 17. 巨大ガンダム 再放送エヴァ降臨からマイケル追悼 エンタメは不滅【4コマでわかる時事ニュース】
- 18. 2画面タッチのAndroidスマートフォン、京セラが米国市場向けに発表。
- 19. au初のジュニア向けスマホ「miraie KYL23」は防水・防塵・耐衝撃対応で、防犯や管理などの独自機能も満載！外観や機能などを写真と動画で紹介【レポート】
- 20. 公式超えのファンアートたち：ファンによる名作ポスターのリデザイン
- 1. 大谷から消えた挨拶 怒り買った
- 2. 桑田氏にフロント入り断られる
- 3. 日本選手殴ってる 北朝鮮に騒然
- 4. イチロー氏「毎日オムライス」
- 5. 岡本和真の移籍先のダークホース
- 6. 元プロ野球選手 司法試験で快挙
- 7. 人口15万人 初のW杯出場が決定
- 8. 森保Jは「あつらい」に終始か
- 9. 北朝鮮のグータッチ「殴ってる」
- 10. デフリンピック、陸上男子４００ｍで山田真樹が日本勢初の「金」…「努力が報われた」
- 1. 篠塚大輝の「ギャグ」告知を削除
- 2. NHK 紅白出場発表のaespaに言及
- 3. あちこちオードリー突然お蔵入り
- 4. にしおかすみこ 母の死去を報告
- 5. 千秋 声優業を本格化へ 木村昴ら所属の大手声優事務所と業務提携を発表「しっかりやっていきたい」
- 6. コウメ太夫 16年間一人で子育て
- 7. timelesz篠塚の炎上 AOKIが擁護?
- 8. aespa紅白初出場 反対署名7万超
- 9. 「危篤中です」希良梨さんが投稿
- 10. 「昼ドラ」テレビから消えた理由
- 1. 自宅に先輩の妻「状況がエロい」
- 2. 妻に捨てられた訳...男性の反省
- 3. 息子の1stカットを…義母に呆れ
- 4. アディクションのサマーコレクション、圧倒的なカラーバリエーションで描く野生的なラテンウーマン
- 5. 知っておきたい栄養素の効能
- 6. 完売必至? GU×UNDERCOVERコラボ
- 7. 「ピケカフェ」に“ホリデー限定メニュー”が登場！ ベアサンタのクレープやツリーサンデーなど展開
- 8. 逆効果な「NGアイメイク」4選
- 9. 子の夜泣き問題「諦めも肝心」
- 10. マリメッコ キオスキ“水彩画風タッチ”の「ウニッコ柄」ウェア、総柄フーディや大容量トートバッグなど
- 11. マックに「冬の風物詩」限定登場
- 12. 「生き地獄」腹痛も救急車躊躇
- 13. 初めての登山にも、安心の一歩。3シーズン対応の防水トレッキングシューズ【ザノースフェイス】のシューズがAmazonに登場中‼
- 14. 本心は言葉よりも“空気で”確かめる。男性が本命女性だけに見せる「行動」
- 15. 君島十和子さんプロデュース！まつげ美容液「FTCパーフェクト FFラッシュセラム」発売
- 16. 阪急梅田駅で「プレミアム・モルツ」を味わえるビアフェスタ！
- 17. “眼鏡スタイリスト”が選ぶ芸能界でのメガネ美人はこの人！
- 18. ガツガツ系は苦手。男性から距離を置かれる「理由」とは
- 19. スーパーで買える食べ痩せ食材は
- 20. 成城石井「めん博2025」を開催へ