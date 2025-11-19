ロックバンド「SUPER BEAVER」は19日、公式サイトを更新。22日の新潟公演を延期すると発表した。ボーカル渋谷龍太がインフルエンザに感染したため。バンドの公式サイトで渋谷について「発熱を伴う体調不良の症状があり、検査の結果インフルエンザA型の陽性判定を受けました」と発表。これにより、11月22日に新潟県民会館で開催を予定していた公演の延期が決定したと報告。「楽しみにされていた皆様、並びに関係者の皆様には