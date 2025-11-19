ヤマト運輸は11月18日、法人向け会員サービス「ヤマトビジネスメンバーズ（YBM）」に登録している法人ユーザーを対象に、宅急便などの輸配送工程で生じたGHG（Greenhouse Gas：温室効果ガス）排出量を算定する「温室効果ガス排出量提供サービス」を提供開始することを発表した。同サービスの算定方法は国際規格「ISO 14083:2023」に準拠し、より実態に即したGHG排出量の算定が可能だという。算定プロセスを自動化しており、算定申