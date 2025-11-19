タレント・上沼恵美子（70）が19日、MBS「1万人が好きやねん！KANSAIアーティストランキング」(後8・00)に出演。大物芸能人との不仲説について言及した。同番組では、昭和(50歳以上)・平成(26〜49歳)・令和(25歳以下)各世代の関西人1万人に聞いた“好きな関西出身アーティスト・ベスト20”を発表。2014年に死去した関西の大物・やしきたかじんさんもランクインした。上沼はたかじんさんについて「仲悪いって思われてたん