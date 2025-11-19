１月に亡くなった竹内英明・前兵庫県議（当時５０歳）への名誉毀損（きそん）容疑で兵庫県警に逮捕された立花孝志容疑者について、裁判所は１９日、勾留を２９日まで１０日間延長する決定をした。神戸地裁が明らかにした。