藤沢警察署（資料写真）他人になりすまし、生活保護費を不正に受給したとして、神奈川県警捜査２課と藤沢署は１９日、詐欺の疑いで、藤沢市内の女（５４）を再逮捕した。同課によると、女は県内でアパートを借り、２０２２年から５０代の女性にまた貸しをして、入手した女性の個人情報を使って生活保護費を申請していた。同じ時期に最大６自治体から不正受給を繰り返し、多い月で７０万円以上を受け取っていたとみて調べる。一