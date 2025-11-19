元SKE48で女優の北野瑠華（26）のセカンド写真集が、12月19日に発売されることが19日、明らかになった。2012年にSKE48に加入し、24年6月のグループ卒業後は女優業を軸に活動している。24年9月にファースト写真集「北野瑠華1st写真集触れて、みる？」を発売し、一糸まとわぬ「2000万バズ」カットで一躍グラビア界を席巻した。今作の撮影は長崎県の五島列島で行った。好天に恵まれた夏の盛りに、大自然に囲まれ、海、川、草原など