大分県大分市の佐賀関で発生した大規模火災では、170棟以上が燃えていて、自宅に帰れず避難生活を余儀なくされている人が多くいます。避難所の様子を中継で伝えます。 ◆TOS柴田真里記者現場から約1km離れた佐賀関市民センターでは、おにぎりやパンなどの避難所が設置され、カイロやおむつといった支援物資が配布されています。 午後6時の時点で、101世帯、152人が身を寄せあっていて久しぶりの再会に喜び、抱き合う姿も見