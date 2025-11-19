【モデルプレス＝2025/11/19】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）が11月18・19日、東京ドームにて「2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ ENCORE IN TOKYO DOME」を開催。SAKURAが、11年ぶりに東京ドームのステージへ立った思いを語った。【写真】LE SSERAFIM、初東京D公演に登場した“特別ゲスト”◆SAKURA、11年ぶりに東京ドームのステージへ2022年にデビューを果たし、今回初の単独東京ドーム公演となっ