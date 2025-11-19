神戸発の3ピースバンドw.o.d.が、2公演のライブ音源を2週連続で配信リリースすることを発表。11月26日に『I SEE LOVE Tour at Toyosu PIT』を、12月3日に『LOVE BUZZ Tour at Zepp Shinjuku』をリリースする。2023年初頭にリリースした『LIVE IN TOKYO 2022』以来、自身約3年ぶりとなるライブ音源リリースとなり、『I SEE LOVE Tour at Toyosu PIT』は、2024年リリースのメジャー1stアルバム『あい』を引っ提げて開催した全国24公