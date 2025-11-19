※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■これまでのあらすじ夫と助産師・みくの関係は、妻の出産入院中から続いていた。上司の協力を得て証拠を集めた妻は、ふたりを産院へ呼び出した。みくの非公開アカウントから得た情報により、みくの”親友”たちへの接触し証言を得ることに成功していた妻は、証拠をふたりに突き付ける。ちょうど1年確実なのは…？ガーン！自慢なんかする