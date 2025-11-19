前の話を読む。ミチオの女友だちに会ったサトコは嫉妬のあまり、敵対心をあらわにした態度を取る。サトコはミチオに愛されたいと願い、元婚約者・ミサのようになろうとしていた。■嫁姑の関係性は…■ミチオの教育係は…■鼻の下を伸ばすな！■デレデレのミチオだが…■ミチオも知らないサトコの過去ミチオの実家への夫婦での訪問は、滞りなく終わったようです。嫁姑問題もなさそう、と安心するミチオ。イヤイヤ…、それはひとえに