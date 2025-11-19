■これまでのあらすじ母に結婚を反対され苦悩する凜。その裏で弟は、同棲資金のために始めたFXで破綻し、実家の金品にまで手を出して全てを失っていた。母の頼みで弟を訪ねた凜は「借りただけ」と開き直る弟に呆れ果てる。そこへ現れたのは、凜の婚約者。部外者扱いする弟に対し、穏やかな笑みを浮かべながら「君って、もしかしてサイコパス？」と告げた。話をすり替え姉を責め立てる弟の姿を見た彼は、今後も家族を巻き込むと察し