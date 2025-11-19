C&Kが、本日11月19日に配信リリースした新曲「相思相愛 with SOIL&"PIMP"SESSIONS」のMVを公開した。 （関連：【画像・映像】C&K、新曲「相思相愛 with SOIL&"PIMP"SESSIONS」MV＆SOIL&"PIMP"SESSIONSとのスタジオ集合写真） 本楽曲は、昨年10月に鹿児島市で行われた『THE GREAT SATSUMANIAN HESTIVAL 2024』にて、C&KとSOIL&"PIMP"SESSIONSのコラボレーション曲としてサプライズで