こちらは、太陽以外の恒星で発生したコロナ質量放出（CME）のイメージ図。活発に活動する左下の恒星から吹き出したコロナ質量放出によって、右上の惑星が強い影響を受けている様子が描かれています。【▲ 活発に活動する恒星で発生したコロナ質量放出（CME）のイメージ図（Credit: Olena Shmahalo/Callingham et al.）】大量のプラズマが塊状に放出されるコロナ質量放出は、太陽系では宇宙天気（太陽活動による宇宙環境の変動）に