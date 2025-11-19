（台北中央社）最大野党、国民党の鄭麗文（ていれいぶん）党主席（党首）と第2野党、民衆党の黄国昌（こうこくしょう）党主席が19日午後、北部・新北市内のホテルで会談した。会談前には贈り物を交換し、両党の協調姿勢をアピールした。両党党首の会談は4月以来で、鄭氏が国民党主席に就任してからは初めて。会談は公開形式で行われ、全編がライブ配信された。来年11月28日に投開票される統一地方選を見据え、両氏は今後の選挙戦で