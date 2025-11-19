（台北中央社）東京デフリンピックは18日、東京都の駒沢オリンピック公園総合運動場などで大会4日目が行われ、陸上男子の十種競技で危宇澤が5985点で銀メダルを獲得した。台湾勢の今大会メダル第1号となった。北部・新竹市の高校に在学中の18歳。これまでもユースの国際大会で優れた成績を収めてきた。今大会が十種競技に臨む初めてのシニアの大会となった。出場した10人で最年少。100メートル走（11秒15）と1500メートル走（4分49