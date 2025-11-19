（宜蘭中央社）今月11日、台風26号の影響により鎮内の複数箇所で浸水被害が発生した北東部・宜蘭県蘇澳鎮公所（役場）は18日、姉妹都市の千葉県館山市と沖縄県石垣市からお見舞いのメッセージが届いたと明らかにした。李明哲鎮長は、「台湾有事は日本有事」、「友人は多ければ良いのではなく、苦しい時に寄り添ってくれることが大切だ」ということが示されたとして、感謝の意を表している。鎮公所は、鎮内で約3200戸が被災したと見