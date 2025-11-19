有吉弘行が映画監督になり、武将になりきった壁芸人たちにムチャブリをする、日本テレビ系「有吉の壁」の人気企画「アドリブ大河」がまさかの映画化決定！本日11月19日（水）に放送した「有吉の壁 10周年の壁を越えろ！2時間SP」内で発表となった。9月末、収録の舞台は京都東映太秦映画村。いつもの「アドリブ大河」とはちょっと違った雰囲気を感じつつ、いつものようにオープニング撮影のため整列する壁芸人たちに、この日の収録