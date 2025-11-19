ラッパーでシンガーのちゃんみなが、11月13日、自身のX、Instagramを更新。夫の韓国人ラッパー・ASH ISLANDとの結婚式の様子を公開した。Xには、《ご報告はしていましたが実は私達これまでは曖昧な形だったのですなので改めてこの度”正式”に夫婦となりました》と投稿したちゃんみな。2024年7月、ASH ISLANDとの結婚と、第1子妊娠を発表していた。同年11月には、長女の出産を報告していたが、今回、正式に結婚したという。