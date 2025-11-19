2025年もそろそろ終わりが近づいてきた。今年の投資では思い通りの成果を得られただろうか？ さて、年末になったら意識したいのが、来年の投資戦略だ。年初から良いスタートを切るためにも、今ある資産をきちんと見直して、金融商品の入れ替えや投資目的の再確認などを行っておきたい。ここでは、NISA口座で投資している人に向けて、口座の中身の見直し方を紹介！（ダイヤモンド・ザイ編集部）「ダイヤモンド・ザイ」2025年12月号