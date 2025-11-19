日本代表は11月シリーズの２試合で連勝し、2025年の活動を締めくくった。アフリカのガーナに２−０、南米のボリビアに３−０で、まったく危なげのない勝利だった。FIFAランキングは日本の19位に対し、ガーナは73位、ボリビアは76位。ランキングはあくまで統計と目安でしかないものの、その差が十分に感じられる内容だった。ガーナのオットー・アッド監督は「日本の（攻守の）切り替えが良いことは分かっていたので、ボールを