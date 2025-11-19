７月の参院選宮城選挙区で立憲民主党現職の石垣のり子参院議員（５１）らを中傷する選挙ポスターを掲示したとして、宮城県警は１９日、政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」の立花孝志党首（５８）、同党の同選挙区候補者だった前田太一氏（４０）、同党関係者の女を名誉毀損（きそん）容疑で仙台地検に書類送検した。捜査関係者への取材でわかった。刑事処分の判断を検察に委ねる「相当処分」の意見を付けたとみられる。捜査関