「にしたんクリニック」などを展開するエクスコムグローバル株式会社の社長でＴｉｋＴｏｋｅｒとしても活躍する西村誠司氏が１９日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。大相撲の新十両・藤凌駕にエールを送った。２２歳の藤凌駕は九州場所で新十両に昇進し、しこ名を五島から改名。この日も勝利して１０勝１敗とし、優勝争いを独走している。西村氏は「ぼくすごくですね、藤凌駕関を応援してまして、実は今日１１日目に、この日はじめ