福山雅治と大泉洋が19日、都内で行われた『映画ラストマン -FIRST LOVE-』プレミアム点灯式に、永瀬廉、木村多江、吉田羊、宮沢りえと共に出席。北海道での撮影を振り返り、福山が「大泉さんのいる北海道は安心感があった」と話す場面があった。【写真】永瀬廉とのトークがめっちゃ楽しそうな福山雅治＆大泉洋本作は、福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉洋演じる孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を