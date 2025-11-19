５人組ガールグループ「ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭ」が１９日、自身初の東京ドームコンサート「２０２５ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭＴＯＵＲ’ＥＡＳＹＣＲＡＺＹＨＯＴ’ＥＮＣＯＲＥＩＮＴＯＫＹＯＤＯＭＥ」の２日間を終えた。あふれる涙をこらえきれなかった。２０２２年のデビュー以来、ずっと夢に見てきた東京ドームでのステージ。２日間でＦＥＡＲＮＯＴ（ピオナ＝ファンネーム）からの愛を受け取り、感情が