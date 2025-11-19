女優の森日菜美が１９日までに自身のＳＮＳを更新した。インスタグラムに「もう寒いね」とつづり、公園のような場所でのショットをアップ。白のカーディガンにデニム姿で、メガネをかけた冬っぽいコーディネートを披露した。この投稿には「似合ってて可愛い〜」「素敵なコーデ」「ひなちゃん可愛いすぎる」「めちゃめちゃお似合い」「スタイル良い」などの声が寄せられている。