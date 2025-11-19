秋篠宮妃・紀子さまは、聴覚障害がある人たちの国際競技大会「デフリンピック」の大会拠点で手話でのマラソン実況に挑戦されました。【写真を見る】紀子さま 手話でマラソン実況に挑戦「ドキドキしながらやりました」 デフリンピックの大会拠点きょう午後、紀子さまは東京・渋谷区にあるデフリンピックの大会拠点を訪問し、手話でマラソン実況をする体験ブースに足を運ばれました。スタッフ「走っていただいてもいいです