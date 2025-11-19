PDFファイルで発行される、JR東海在来線の遅延証明書のサンプル（同社提供）JR東海は19日、在来線の駅での遅延証明書の紙配布を来年3月末で取りやめると発表した。現在は紙とともにホームページ（HP）でも発行しているが、取得できるまで一定の時間がかかっている。同社はリアルタイムで発行できるよう、システム改修した上で完全移行する。同社によると、HPで証明書を発行する場合、「始発〜9時」「17時〜終電」など四つの時