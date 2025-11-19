【シンガポール共同】マレーシアの国境管理当局は19日、クアラルンプール国際空港でコカイン約12キロ（約9千万円相当）を密輸しようとしたとして、危険薬物法違反の疑いで日本人の男3人を18日に拘束したと発表した。当局によると、男らはタイの首都バンコクからの航空機で到着。空港での手荷物検査で、干しエビなどで覆い真空パックにしてスーツケースの中に隠されたコカインが見つかった。3人が所持していた六つのスーツケー