大分の大規模火災は、170棟以上に延焼し1人の死亡が確認されました。なぜここまで被害が拡大したのでしょうか。専門家とともに検証します。【写真で見る】真っ赤な炎を上げ…対岸から様子を見守る住民の姿も風にあおられ…「炎・煙が真横に」井上貴博キャスター：大分の大規模火災について、現場に入った市長は「鎮圧の見通しは20日にでも」と発表しました。「鎮圧」＝制御可能になった状態を指すので、「鎮火」＝完全に火が消え