漫画の海賊版サイトに、データを配信するサービスを提供し出版権を侵害したとして、大手出版社4社がアメリカのIT企業を訴えた裁判で、東京地裁は5億円あまりの賠償を命じました。この裁判は、講談社や集英社など大手出版社4社が、アメリカのIT企業「クラウドフレア」に損害賠償を求めているものです。出版社側は、「クラウドフレア」が人気漫画「ONE PIECE」や「進撃の巨人」などを掲載する海賊版サイトに対し、データを複製して配