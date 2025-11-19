クマに襲われないためには遭遇を避けることも重要です。上智大学の准教授がクマと遭遇するリスクをAIで分析し、マップ化しました。自治体のクマ対策にも活用してほしいと話しています。 濃淡に色付けされた新潟県の地図。クマとの遭遇リスクをAIで分析した「クマ遭遇予測マップ」です。 開発したのは上智大学でデータサイエンスを専門とする深澤佑介准教授です。【上智大学深澤佑介准教授】「いま各県で（クマとの）