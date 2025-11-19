19日（水）朝は今季一番の冷え込みになったところが多かったです。そして夜も気温が下がってきました。午後7時の東京都心の気温は8.6度です。20日（木）も寒い朝が続きそうです。予想最低気温です。那覇は2桁ですが、その他は全国で1桁の気温です。西日本や東日本でも5度前後まで下がるところが多く、朝は暖かい服装でお出掛けください。日中の気温は日本海側や北陸、北日本で前日より大幅に高くなるでしょう。北陸から北日本の寒