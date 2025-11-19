◆大相撲▽九州場所１１日目（１９日、福岡国際センター）東前頭５枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）が新鋭同士の対決を制した。立ち合いから関脇・安青錦（安治川）ののど元から肩口へ強烈な突っ張り。前傾姿勢が持ち味の相手の上体を起こして、一気に突き出した。「突き切ることができた。朝稽古でやったことを、考えていた通りにできた」とうなずいた。１１日目で勝ち越しには「先場所は千秋楽での勝ち越しだったので、うれしい。