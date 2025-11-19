芝Ｇ２・３勝のシックスペンス（牡４歳、美浦・国枝栄厩舎、父キズナ）が目標とするチャンピオンズＣ（１２月７日、中京競馬場・ダート１８００メートル）で、鞍上をクリストフ・ルメール騎手に依頼したことを１１月１９日、キャロットクラブが発表した。初のダート挑戦となった前走の南部杯は大井の御神本訓史騎手とのコンビで２着。ルメール騎手とのコンビでは２４年スプリングＳ、毎日王冠、２５年中山記念を勝っており、２