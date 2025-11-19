「大相撲九州場所・１１日目」（１９日、福岡国際センター）東前頭１８枚目の明生（３０）＝立浪＝が初日を出した。１勝１敗９休となった。１０月１７日に椎間板ヘルニアの手術を受け、１０日目から出場。前日は錦富士に一方的に寄り切られた。この日は御嶽海の突き押しに対し、右前まわしを引いて出足を止めた。まわしはすぐ切られたが、あてがいながら勝機を探り、右をのぞかせてから肩すかしを決めた。鹿児島県瀬戸内町