東京大学医学部付属病院（東京都文京区）の医療機器選定を巡り、業者に便宜を図った見返りに賄賂を受け取ったとして、警視庁は１９日、同大医学部准教授の松原全宏（たけひろ）容疑者（５３）（台東区上野桜木）を収賄容疑で逮捕した。企業から「奨学寄付金」の名目で同病院に計約１２０万円を振り込ませ、うち約１００万円を受け取って私的に流用したとみている。同庁は１９日、東証プライム上場の医療機器メーカー「日本エム