気象庁によりますと、19日午後6時20分ころ、インドネシアのスメル火山で大規模な噴火が発生しました。日本への津波の有無は、現在、気象庁が調査しています。【映像】インドネシア・スメル火山で噴火仮に津波が発生して日本へ到達する場合、到達予想時刻は早い所で、19日午後9時30分頃です。今後の情報に注意してください。（ANNニュース）