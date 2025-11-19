「大相撲九州場所・１１日目」（１９日、福岡国際センター）横綱大の里が小結隆の勝に引き落とされ、昇進後初めて連敗を喫した。９勝２敗で賜杯争いで豊昇龍、安青錦と並ぶ展開になった。大の里は隆の勝の右のど輪でのけぞり、それでも前に出ようとしたところで左足を滑らせ、タイミング良く引き落とされた。九重審判長（元大関千代大海）は大の里について「表情が硬い。仕切っている時からおかしかった。上体がのけぞって