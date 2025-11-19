いま「日本」と「中国」との関係が急速に冷え込み、中国政府は中国国民に「日本への渡航自粛」を呼び掛けています。県内の観光地、そして経済への影響はどうなるのでしょうか？北佐久郡・軽井沢町で日本の紅葉を楽しんでいたのは、アジアからきた観光客です。中には、中国政府から「日本への渡航自粛」を呼びかけられている中国国民の姿もありました。中国から「（きのうから）2週間滞在します。（渡航自粛は）関係ありません。私