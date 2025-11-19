山形県尾花沢市で19日夕方、70代の女性がクマに襲われ、顔と腕などを引っかかれるけがをしました。命に別条はないということです。警察や消防によりますと、19日午後5時10分ごろ、尾花沢市北郷の畑で地区内に住む77歳の女性がクマに襲われ、家族が110番通報しました。女性はクマに顔や右腕・右足を引っかかれ、病院に搬送されました。意識はあり命に別条はないものの、傷口からは骨が見える箇所もあったということです。女性は当時