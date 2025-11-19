四季菓子の店HIBIKAが、2025年11月19日(水)よりオンラインショップにてクリスマスギフトの予約受付を開始します♡冬のアドベント期間を楽しむ「冬のシュトーレン〈栗と和三盆〉」や、クリスマス限定パッケージの「冬のポルボロン〈ノエル〉」など、贅沢で繊細なスイーツが揃います。自宅用はもちろん、大切な方へのギフトにもぴったりの限定スイーツです♪ 冬のシュトーレン〈栗と和三盆〉