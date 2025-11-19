お笑い芸人・有吉弘行が映画監督になり、武将になりきった壁芸人たちにムチャブリをする、日本テレビ系バラエティー『有吉の壁』の人気企画「アドリブ大河」が、まさかの映画化することが19日、発表された。『有吉の壁劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』が、2026年1月16日から3週間限定で全国公開が決定した。【写真】『有吉の壁』の人気企画「アドリブ大河」が映画化！主役は安村＆イワクラ9月末、収録の舞台は京都東映